Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) werden vermutlich an diesem besonderen Tag fehlen. In den kommenden Tagen wird in Großbritannien die Krone geehrt: Queen Elizabeth II. (96) feiert ihr 70-jähriges Thronjubiläum. Dafür kommen sogar Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) mit ihren Kindern Archie (3) und Lilibet Diana aus den USA angereist. Die Kleine wird dabei ihren ersten Geburtstag in England feiern. Doch William und Kate sind voraussichtlich nicht dabei!

Im Rahmen des Platinjubiläums sind laut Hello! Veranstaltungen im ganzen Land und den Nationen des Vereinigten Königreichs geplant. Dort sind auch der Herzog und die Herzogin von Cambridge eingespannt – für sie ist angedacht, am Samstag nach Cardiff in Wales zu reisen. Das bedeutet aber auch: William und Kate können vermutlich nicht bei Lilibets Geburtstag dabei sein, die am Samstag ihren Ersten feiern wird.

Schon vorher gaben Insider gegenüber The Sun zu, dass die Termine der Queen möglichst so gelegt werden sollen, dass sie bei der Geburtstagsfeier dabei sein kann. Denn bislang durfte die Monarchin ihre Urenkelin noch nicht persönlich kennenlernen!

Anzeige

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William, März 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Queen Elizabeth II.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de