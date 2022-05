Beziehen Brian Austin Green (48) und Sharna Burgess (36) kein gemeinsames Eigenheim? Für den Ex von Megan Fox (36) und seine Liebste könnte es momentan nicht besser laufen. Anfang 2021 haben sich die zwei Turteltauben erstmals mit einem niedlichen Kussfoto öffentlich zusammen gezeigt. Momentan freut sich das Paar über seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs – der 90210-Star und die Dancing with the Stars-Tänzerin werden Eltern eines Sohnes. Nun kamen aber Gerüchte auf, dass Brian und Sharna gar nicht zusammen wohnen – ist da etwas dran?

Nachdem Sharna auf ihrem Instagram-Account verraten hatte, dass sie ein neues Haus kaufen möchte, musste die werdende Mama so einiges klarstellen. Denn viele ihrer Follower vermuteten daraufhin, dass sie und Brian gar nicht zusammen wohnen. "Ich kaufe ein Haus, weil meine Mutter hierher zieht und ich eine Immobilie für sie kaufen will [...]. Ist es nicht offensichtlich, dass Brian und ich zusammenleben?", erklärte sie in ihrer Story und setzte den Fan-Spekulationen damit ein Ende.

Wie sehr sich Sharna und Brian auf ihren gemeinsamen Nachwuchs freuen, teilt die gebürtige Australierin immer wieder stolz im Netz. Außerdem können sich die beiden Verliebten vorstellen, nach der Geburt den nächsten Schritt zu gehen. Gegenüber Us Weekly verriet die 36-Jährige Ende März: "[Eine Hochzeit] ist definitiv irgendwann angedacht."

Anzeige

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess im April 2022

Anzeige

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess im März 2022

Anzeige

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess und Brian Austin Green im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de