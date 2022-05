Amanda Bynes (36) zeigt sich mit einem neuen Look! Die Schauspielerin hat in letzter Zeit so einige Veränderungen durchlebt: Die "Was Mädchen wollen"-Darstellerin hatte in ihrer Vergangenheit mit psychischen Problemen zu kämpfen, weshalb sie jahrelang der Vormundschaft ihrer Eltern unterstand. Doch im März 2022 konnte sie sich endlich vor Gericht davon lossagen und möchte jetzt wieder einen Neuanfang mit der Schauspielerei wagen. Doch das ist nicht alles: Amanda zeigte sich nun auch mit einer neuen Haarfarbe!

Laut Just Jared wurde die "She's the Man"-Darstellerin mit ihrem Verlobten Paul Michael in Los Angeles von Paparazzi gesichtet. Auf den Aufnahmen ist Amanda in einem weißen lockeren T-Shirt und einer grauen Leggings mit Herzen darauf zu sehen. Das kombinierte sie mit einer weißen Handtasche, UGG Boots und einer gemusterten Sonnenbrille. Was aber an ihr besonders auffiel, war die gelb-blonde lange Mähne auf ihrem Kopf! Bis auf ihren gerade geschnittenen Pony behielt die 36-Jährige nichts von ihrer alten Frisur, denn vor ein paar Wochen sah man die Schauspielerin noch mit dunklen Haaren.

Wird man Amanda bald mit ihren neuen blonden Haaren auch wieder auf der Leinwand sehen? Die Schauspielerin könne sich jedenfalls vorstellen, ein Reboot der Serie "Hallo Holly" aufzunehmen. "Ich denke, es wäre eine großartige Idee, die Serie weiterzuführen!", verriet Amanda gegenüber TMZ.

Instagram / paultattedheavy818 Paul Michael und Amanda Bynes, 2020

Instagram / amandabynesreal Amanda Bynes, Schauspielerin

Getty Images Amanda Bynes bei der "Living Proof"-Premiere in NYC im September 2008

