Leni Klum (18) weiß ihren Körper in Szene zu setzen! Die Tochter von Heidi Klum (48) startet zurzeit als Model so richtig durch. Nachdem sie bereits auf dem Cover der Vogue war, zog sie auch etliche andere Jobs an Land – unter anderem ist sie das neue Gesicht für Dior. Auch im Netz begeistert die Schönheit mit tollen Pics von sich – nun zeigte Leni ihren Bikini-Body mit einem heißen Schnappschuss!

In ihrer Instagram-Story präsentierte die 18-Jährige ihren neuen Bikini – der ihre Figur perfekt umspielt: Mit einem hellblauen Oberteil mit orangefarbenen Trägern zeigt Leni ihr tolles Dekolleté, während sie im Garten am Pool sitzt und die Sonne genießt. Ihre Füße scheinen dabei jedoch zu frieren: Sie trägt untenrum eine lange Jogginghose und dicke Fell-Boots.

In einer anderen Story zeigt Leni wiederum ihren Freund Aris Rachevsky, der gerade im Pool schwimmt. Seit nun schon über zwei Jahren ist sie mit dem Hockeyspieler zusammen und wirkt dabei glücklicher denn je. Erst kürzlich posierte sie für einen Abschlussball in einem alten Kleid von Mama Heidi und schmiegte sich liebevoll an ihren Freund.

Instagram / leniklum Heidi Klum mit ihrer Tochter Leni, 2022

Instagram / leniklum Leni Klum bei der About You Fashion Show in Berlin im September 2021

Instagram / leniklum Leni Klum und Aris Rachevsky im Mai 2022

