Bizarre private Details von Prinz Charles (73) kommen ans Tageslicht. Charles und seine Frau Camilla (74) sind gewohnt, öfters mal auf Reisen zu sein. Zuletzt waren die beiden im März in Nordirland. Doch was darf in dem Gepäck des britischen Thronfolgers nicht fehlen? Nun wurden ein paar schräge Gegenstände genannt, die für Prinz Charles im Urlaub unbedingt dabei sein müssen.

Vergangenen Monat wurde die Biografie "Palace Papers: Die Windsors, die Macht und die Wahrheit" veröffentlicht. Darin berichtet die Autorin Tina Brown ungeniert über das Leben der Königlichen Hoheiten. So soll Charles ausschließlich mit Klopapier der Marke Kleenex Velvet verreisen. Doch das ist nicht das Einzige: Sogar sein höchstpersönlicher Toilettensitz, das orthopädische Bett und zwei Landschaftsbilder der schottischen Highlands dürfen nicht fehlen.

Der Thronprinz ist jedoch nicht der einzige in seiner Familie mit einem skurrilen Reisegepäck. Laut Marie Claire habe auch die Queen (96) eine ganze Reihe an bestimmten Dingen, ohne die sie nicht das Land verlässt. So dürfe in ihrem Gepäck ebenfalls kein Toilettenpapier fehlen. Hinzu kommen Würstchen, Seife mit Pinienduft, ein Wasserkocher, Earl-Grey-Tee, Gerstenzucker, Gin und Familienfotos.

Anzeige

Getty Images Prinz Charles bei seiner Ankunft in Bridgetown, November 2021

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla in Kairo, November 2021

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de