Prinz Charles (72) und Herzogin Camilla (74) sind schon über 16 Jahre verheiratet! Das royale Paar feierte am 9. April 2005 Hochzeit: Die beiden gaben sich im Kreise ihrer Familienangehörigen im Rathaus in der Nähe des Schlosses Windsor das Jawort – anschließend zelebrierten sie ihre Liebe mit einem Gottesdienst in der St. George's Chapel. Doch beinahe hätte die Hochzeit nicht stattfinden können: Camilla wurde nämlich kurz vor der Trauung krank!

Laut einem Bericht des Magazins Vanity Fair habe Camilla zum Zeitpunkt der Hochzeit an einer schweren Nasennebenhöhlenentzündung gelitten. Lucia Santa Cruz – eine Freundin des Paares – erinnerte sich jetzt an die Tage vor der großen Zeremonie zurück. "Sie war sehr erkältet und gestresst", rief sich Lucia in Erinnerung und verdeutlichte den Zustand der Braut kurz vor ihrer Trauung: "Sie konnte im wahrsten Sinne des Wortes nicht aus dem Bett aufstehen."

Gemäß der Tradition habe Camilla die Nacht vor der Hochzeit nicht mit Charles, sondern mit ihrer Schwester Annabel Eliot im Clarence House in London verbracht. Medienberichten zufolge verdankt es Camilla ihrer Schwester, dass sie am Folgetag überhaupt die Kraft aufbrachte und dem Prinzen von Wales das Jawort geben konnte. Auf den Hochzeitsfotos sieht man der heute 74-Jährigen die fiese Erkältung jedenfalls überhaupt nicht an...

Anzeige

Getty Images Herzogin Camilla im September 2020

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla bei Harrys und Meghans Hochzeit im Mai 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Camilla bei ihrer Hochzeit am 9. April 2005

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de