Das Warten hat ein Ende: Daniela Katzenbergers (35) Show "Familienglück auf Mallorca" geht schon bald in die nächste Runde! In den vergangenen Monaten standen die Influencerin und ihre Familie für neue Folgen ihrer Realityshow vor der Kamera. Wann genau die neue Staffel ausgestrahlt wird, war bisher nicht bekannt. Doch jetzt steht der Starttermin fest – und auch Hinweise zum Inhalt gibt es bereits!

Wie RTL2 mitteilt, läuft "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" ab dem 22. Juni jeden Mittwoch um 20:15 Uhr in Doppelfolgen. In den neuen Episoden soll es vor allem um Danielas Traum von einem Zweitwohnsitz in Deutschland gehen. Obwohl die gebürtige Ludwigshafenerin ihrer Heimat vor ein paar Jahren endgültig den Rücken gekehrt hat, fühlt sie sich damit noch sehr verbunden. Außerdem müsse sie für ihre Jobs ohnehin mehrmals im Monat zwischen Mallorca und Deutschland pendeln – bisher ist sie immer in Hotels oder Ferienhäusern untergekommen. Für ihren Mann Lucas kommt eine zweite Bleibe in der Bundesrepublik aber nicht infrage.

Bevor sich dieses Thema klärt, geht es für Dani, Lucas und ihre gemeinsame Tochter Sophia (6) erst mal nach Griechenland. Dort besuchen sie Lucas' Tante, die der Partysänger seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hat. Dabei kommen ihm alte Erinnerungen hoch – vor allem an seinen verstorbenen Vater Costa (✝75).

Anzeige

RTLZWEI Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Anzeige

RTLZWEI Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis bei "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca"

Anzeige

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und ihre gemeinsame Tochter Sophia im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de