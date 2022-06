Emilia Würsching distanziert sich erst mal von Social Media! Gestern schockierte ihr Ex-Freund Fynn Lukas Kunz mit der Nachricht, dass sich die Love Island-Beauty von ihm getrennt habe. Wie sie in einem darauffolgenden Statement klarstellte, habe sie das Liebes-Aus noch nicht öffentlich machen wollen. Außerdem klang es laut Fynn danach, als hätte sich die Münchnerin urplötzlich von ihm getrennt. Auch das dementierte sie bereits. Trotz allem scheint das Drama Emilia zu viel geworden zu sein, sodass sie Instagram jetzt von ihrem Handy löscht!

Das teilte sie ihrer Community in der Instagram-Story mit. "Danke für all die aufbauenden Worte von euch. Jedoch werde ich mein Instagram vorerst auf meinem Handy löschen. Macht euch bitte keine Sorgen, aber ich merke, wie sehr meine Psyche und auch mein Körper unter dieser Situation aktuell leiden", verfasste Emilia einen emotionalen Text, in dem sie ihr Seelenleben erklärte. Sie sei sich zudem sicher, dass am Ende alles wieder gut sein werde.

"Denn ich habe Familie, Freunde und euch, die mir immer den Rücken stärken werden", hieß es weiter. Momentan scheint Emilia aber nur den Support ihrer Engsten annehmen zu wollen – und vorerst nicht mehr auf die Nachrichten ihrer Fans im Netz eingehen zu wollen. "Ich melde mich bei euch, sobald ich wieder die Kraft dazu habe", schloss die Influencerin ab.

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz

Instagram / emilia_wue Emilia Würsching und Fynn Lukas Kunz, "Love Island"-Kandidaten

Instagram / emilia_wue Emilia Würsching, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

