Die Die Wollnys-Mädels haben sich ganz schön verändert! Die Rasselbande um Silvia Wollny (57) und Co. zählt zu den Kult-Familien Deutschlands. Seit dem Jahr 2011 wird die aus Neuss stammende Großfamilie von einem Kamerateam in ihrem Alltag begleitet. In den vergangenen Monaten machten einige der Wollny-Frauen jedoch eine optische Veränderung durch. Sylvana (30), Sarafina (27), Sarah-Jane (23), Estefania (20) und Loredana Wollny (18) feierten große Abnehmerfolge. Jetzt verriet Estefania im Promiflash-Interview: Das war ein gemeinsames Vorhaben der Familie!

"Ich war ja nicht die Einzige in meiner Familie, die so viel abgenommen hat. Wir haben das alle als Team gemacht. Wir haben das alle zusammen gemacht", meinte Estefania zu Promiflash auf dem Bildrenntag in Gelsenkirchen. Motiviert hat sie dabei vor allem "der Zusammenhalt unter uns Geschwistern", verriet die TV-Bekanntheit. "Wir haben das alle zusammen durchgezogen und haben uns gegenseitig motiviert und deswegen würde ich einfach sagen, die Familie war die Motivation", teilte Estefania mit.

Jetzt komme sie sich manchmal komisch dabei vor, Fotos und Aufnahmen zu sehen, die vor den Abnehmerfolgen entstanden sind. "Wenn man sich jetzt Bilder von früher anguckt, dann denkt man sich schon: 'Boah krass'", erzählte Estefania.

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny, Influencerin

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, Realitystar

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, TV-Bekanntheit

