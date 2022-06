Georgina Fleur (32) ist total sauer! Die ehemalige Sommerhaus-Teilnehmerin und ihr Ex Kubilay Özdemir sorgten in den vergangenen Monaten immer wieder für Negativschlagzeilen. Im April machte die Influencerin publik, dass der Unternehmer ihr gegenüber erneut handgreiflich geworden ist: Im Streit verpasste er ihr ein blaues Auge. Daraufhin zog Georgina Konsequenzen: Sie wollte die gemeinsame Tochter schützen – und verwehrte Kubi deshalb den Kontakt zu der Kleinen. Das scheint jedoch nicht jedem zu passen: Im Netz veröffentlichte Georgina nun eine Nachricht eines Unbekannten – und machte dabei ihrem Ärger Luft!

In ihrer Instagram-Story postete die gebürtige Heidelbergerin nun einen Text, der ihr offenbar von einem Follower zugesendet wurde. "Ich hatte ein Gespräch mit Kubi und er sagte mir, dass er seine Tochter – auch wenn es nur kurz ist – gerne sehen würde", lauteten die Worte in der Nachricht. Der Unbekannte bat die 32-Jährige deshalb darum, dem Kindesvater ein Treffen mit seinem Nachwuchs zu ermöglichen. Georgina schien allerdings überhaupt nichts von dem Text zu halten. "Ich bin sprachlos! Diese Verharmlosung allein ist schon eine bodenlose Frechheit", wetterte sie.

Kubi selbst befindet sich momentan tatsächlich wieder in Georginas Wahlheimat Dubai. In der arabischen Metropole feierte er erst vor wenigen Tagen seinen Geburtstag mit einer wilden Party in einem Klub – und ließ seine Community auf Social Media ebenfalls daran teilhaben.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter im Mai 2022 in Dubai

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir und Georgina Fleur

Instagram / georginafleur.tv Influencerin Georgina Fleur mit ihrer Tochter

