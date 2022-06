Prinz William (39) nimmt das Thronjubiläum für seine Oma emotional wohl sehr mit! Heute begannen endlich die langersehnten Feierlichkeiten zur 70-jährigen Regentschaft von Queen Elizabeth II. (96): Die große Militärparade Trooping the Colour bildete den Auftakt zu den vier Tagen voller königlicher Veranstaltungen. Danach zeigte sich die royale Familie gemeinsam auf dem Balkon des Buckingham Palace. Am Abend stand jetzt der nächste Programmpunkt an – und dabei kamen William fast die Tränen!

Bei Lighting of the Beacon werden im ganzen Königreich Hunderte Leuchtfeuer entzündet. Auf Windsor Castle gab die Queen den Anstoß dazu: Sie setzte per Knopfdruck eine Lichtshow in Gang, die schließlich Bilder von ihr an die Fassade des Buckingham Palace projizierte. Dort wohnte auch William dem emotionalen Moment bei – und war sichtlich ergriffen. Zu dem Gesang von Gregory Porter rollten ihm fast die Tränen über die Wangen. Danach fasste er sich aber schnell wieder – und scherzte mit dem Kinderchor.

Der Auftritt der Queen bei dem Lichterspektakel wird vorerst der letzte Auftritt von ihr bei den Feierlichkeiten bleiben. Denn obwohl sie heute auf dem Balkon sehr munter wirkte, trog der Schein wohl. "Die Königin hat die heutige Geburtstagsparade und den Überflug sehr genossen, hat sich aber etwas unwohl gefühlt", gab der Palast bekannt. Deshalb werde sie dem großen Gottesdienst in der St. Paul's Cathedral morgen fernbleiben.

Getty Images Der Buckingham Palace im Juni 2022

Getty Images Queen Elizabeth II. beim Lighting Of The Principal Beacon 2022

Getty Images Prinz William beim Lighting Of The Principal Beacon im Juni 2022

