Was ist aus ihren früheren Millionen geworden? Das Urteil ist endlich gefallen. Am Mittwoch verkündete die Jury, dass sie Amber Heard (36) im Verleumdungsprozess ihres Ex Johnny Depp (58) für schuldig befunden hat. Ihrem Ex wurde demnach ein Schadensersatz von mehreren Millionen Euro zugesprochen, den die Schauspielerin nun selbst aufbringen muss. Doch von welchem Geld soll Amber die Strafe zahlen?

Wie Bild berichtet, hat das Image von Amber durch den Jahre andauernden Rosenkrieg mit ihrem Ex Johnny großen Schaden genommen, sodass die großen Rollen ausgeblieben sind. Demnach soll auch ihr Kontostand geschrumpft sein. Fox Business veröffentlichte kürzlich, dass Amber mal acht Millionen US-Dollar besessen haben soll, plus sieben Millionen US-Dollar, die sie als Abfindung nach der Scheidung von Johnny erhalten hatte. Celebrity Neth Worth schätzt das Vermögen der Aquaman-Darstellerin nach der Urteilsverkündung nun auf minus acht Millionen US-Dollar.

Was macht Amber jetzt in ihrer Lage? Wenn sie Berufung einlegt, müsste sie trotzdem vorerst den vollen Schadensersatz als Kaution hinterlegen. Sollte sie das Urteil nicht anfechten und die Strafe nicht zahlen können, könnte ihr gegenwärtiges und zukünftiges Gehalt gepfändet werden. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass Amber Konkurs anmeldet, dann müsste sie "nur" 350.000 US-Dollar Strafschadensersatz zahlen. Das unwahrscheinlichste Szenario wäre, dass Johnny auf seinen Schadensersatz verzichtet – doch davon wird Amber vermutlich nur träumen können.

Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Mai 2022

Anzeige

Getty Images Amber Heard, Mai 2022

Anzeige

Getty Images Amber Heard, Januar 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de