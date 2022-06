Sam Asghari (28) hatte wohl besondere Ansprüche an den Verlobungsring für Britney Spears (40)! Schon seit über fünf Jahren ist der Beau der Mann an der Seite der "Toxic"-Interpretin. Im September vergangenen Jahres wagte das Paar dann den nächsten Schritt: Der Fitnesstrainer stellte seiner Partnerin die Frage aller Fragen. Natürlich hielt er mit einem pompösen Ring um die Hand seiner Traumfrau an – das Schmuckstück hat aber eine besondere Bedeutung, wie Sam nun verriet!

Sam gab im Interview mit GQ preis, dass er Britney einen Ring schenken wollte, der zu ihr passt. Darum suchte er sich ein Unternehmen aus, welches den Ring nach seinen Vorstellungen anfertigte. Er beauftragte Roman Malayev von Forever Diamonds NY, um das besondere Schmuckstück zu designen. Sam erzählte weiterhin, dass der Ring ein "Prinzessinnenschliff für eine echte Prinzessin" sei – außerdem versah er den Ring mit einem persönlichen Symbol: Er ließ "Löwin" eingravieren.

Aber warum genau dieses Wort? Der männliche Löwe gelte als der König des Dschungels – das stimme aber nicht. Eigentlich sei es die Löwin, die sehr stark und unabhängig sei. "'Löwin ist ein wunderschöner Name, der mir einfach zugeflogen ist. Also ist es irgendwie ein Spitzname, aber so nenne ich sie nicht jeden Tag. Es ist wie ein Symbol", ergänzte er.

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari im Mai 2022 in Mexiko

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019

Getty Images Sam Asghari im März 2022

