Jetzt teilen sie ihr Liebesglück mit aller Welt! Nach wochenlangen Gerüchten bestätigte Luna Schweiger (25) Ende Mai, dass sie tatsächlich mit dem Fußballer Kevin von Anhalt (27) in einer Beziehung ist. Die Tochter von Til Schweiger (58) und der Hottie seien mittlerweile schon ein halbes Jahr zusammen – und offenbar überglücklich. Wenige Tage nach ihrem Liebes-Outing gaben Luna und Kevin nun ihr Pärchen-Debüt auf einem Event!

Am Mittwoch besuchten die Schauspielerin und der 27-Jährige die Veranstaltung Electonic Beats with Billie Eilish (20) in Bonn – und zogen dabei natürlich alle Blicke auf sich. Bei dem Event setzte das Paar auf zusammenpassende Outfits. Während Kevin eine Lederjacke und eine schwarze Jeans trug, entschied sich Luna für eine schwarze Lederhose und eine Bluse. Auf den Bildern wirkten die beiden total vertraut und ziemlich glücklich.

Erst vor wenigen Tagen hatte Kevin bereits durchblicken lassen, wie verliebt er in die gebürtige Berlinerin ist. "Selten habe ich eine Frau kennengelernt, mit der ich so viel lache und so viel Spaß zusammen habe", schwärmte er im Bild-Interview und betonte dabei: "Wenn Luna glücklich ist, bin ich es auch."

Getty Images Luna Schweiger, Schauspielerin

Getty Images Luna Schweiger und Kevin von Anhalt im Juni 2022 in Bonn

Instagram / kevinxprince Kevin Feucht, Fußballer

