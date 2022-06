Greta Engelfried spricht ganz offen darüber, wie sie zu der Tumorvorstufen-Diagnose gekommen ist! Am Freitagvormittag machte die Love Island-Bekanntheit öffentlich, dass bei einer Gebärmutterhalsspiegelung bei ihr etwas entdeckt worden ist. In ihrer Gebärmutter befinde sich eine bösartige Gewebeveränderung, die mithilfe einer OP so schnell wie möglich entfernt werden muss. Nun erklärte Greta auch, warum man ihren Uterus überhaupt so genau unter die Lupe genommen hat!

Alles habe kurz vor "Love Island" vergangenes Jahr begonnen: "Wir mussten uns [...] auf alle Geschlechtskrankheiten testen lassen. Deswegen habe ich ein riesiges Bild von mir machen lassen, was man normalerweise nicht so macht. Dabei wurde beim Abstrich festgestellt, dass ich diese HP-Viren in mir habe", erklärte die Hessin in ihrer Instagram-Story. In der Regel sei es so, dass man das ein halbes bis ganzes Jahr später noch einmal kontrolliert. Dabei sei festgestellt worden, dass Greta besagte Viren immer noch in sich trägt.

"Dann musste ich Kapseln dagegen nehmen, die man sich wie Zäpfchen einführt. Ich habe das Ganze aber irgendwie nicht so ernst genommen", erklärte Greta weiter. Da sich auch danach die Virenlast nicht verändert habe, sei es zur Kolposkopie – der Spiegelung – und der darauffolgenden Diagnose gekommen. Warum die TV-Beauty so offen über das Thema spricht? Ihr ist es wichtig, andere Mädels darauf aufmerksam zu machen, die humanen Papillomviren ernst zu nehmen. Die Erreger werden durch Geschlechtsverkehr übertragen, stellen aber nur für Frauen ein Risiko dar.

Anzeige

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried, Influencerin

Anzeige

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried in Berlin

Anzeige

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried, "Love Island"-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de