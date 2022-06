So sehr freut sich ihr Sohn für sie! Lieselotte nahm an der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel teil und schaffte es auf den sechsten Platz. Nicht nur ihr höheres Alter war bei der Diversity-Staffel etwas Besonderes. Lieselotte erlitt in der Vergangenheit einen Unfall, durch den sie das Laufen neu erlernen musste. Dafür schlug sie sich äußerst gut auf dem Laufsteg und konnte sogar einen Job auf der Berlin Fashion Week ergattern. Darauf ist nicht nur sie selbst stolz: Lieselottes Sohn Sebastian drückte jetzt seine große Bewunderung gegenüber seiner Mutter aus.

Sebastian veröffentlichte ein Video auf Instagram mit den Worten: "Wir sind unglaublich stolz auf dich – mit 66 Jahren hast du dich auf den sechsten Platz und bis ins Halbfinale gewalkt." In dem Video selber sieht man ihn und seine Freundin, wie sie Lieselotte noch vor Beginn der Show ein Ständchen singen, um sie mit der Teilnahme bei GNTM zu überraschen.

Trotz der Kritik, die Lieselotte während der Staffel einstecken musste, weil viele ihre hohe Platzierung unverständlich fanden, tummeln sich unter dem Post von Sebastian viele liebe Nachrichten. So schreiben Fans: "Wir haben GNTM eigentlich nur wegen Lieselotte geschaut" oder "Die beste und geilste Kandidatin, die jemals dabei war."

Getty Images Lieselotte Reznicek auf der Fashionshow von Marcel Ostertag, März 2022

Instagram / lieselotte.gntm22.official Lieselotte Reznicek, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Instagram / lieselotte.gntm2022.official Lieselotte, GNTM-Kandidatin 2022

