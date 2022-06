Auf diesen Moment hatten viele Royal-Fans sehnsüchtig gewartet: Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) sind zurück in London – und nahmen mal wieder an einer royalen Veranstaltung teil! Anlässlich des Platin-Jubiläums der Queen (96) besuchte das Paar, das inzwischen in den Vereinigten Staaten lebt, heute den Gottesdienst in der St Paul's Cathedral. Somit stießen Meghan und Harry das erste Mal seit ihrem offiziellen Royal-Exit wieder gemeinsam auf Herzogin Kate (40), Prinz William (39) und Co. – aber wie lang ist das letzte Mal eigentlich genau her?

Ihr letzter öffentlicher Auftritt mit der britischen Königsfamilie liegt tatsächlich schon über zwei Jahre zurück – und hatte auch mit der Kirche zu tun: Im März 2020 nahmen Meghan und Harry neben William und Kate an der Messe anlässlich des Commonwealth Day in der Westminster Abbey teil. Nur wenige Tage später machte Meghan sich damals schon mit ihrem Sohn Archie Harrison (3) nach Kanada auf, wo sie für kurze Zeit vor ihrer Einreise in die Vereinigten Staaten gelebt haben.

In Harrys Fall ist es nicht ganz so lange her: Er reiste bereits im April 2021 für die Trauerfeier seines Großvaters Prinz Philip (✝99) an. Die frischgebackene Zweifach-Mama Meghan blieb damals mit ihren Kindern Archie und Lilibet Diana zu Hause. Im darauffolgenden Juli sahen die Brüder sich dann wieder – zur Enthüllung der Statue zu Ehren ihrer Mutter Prinzessin Diana (✝36).

Anzeige

Getty Images Peter Phillips, Herzogin Meghan und Prinz Harry mit Zara und Mike Tindall

Anzeige

Getty Images Die britischen Royals nach dem Commonwealth-Day-Gottesdienst in Westminster Abbey

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de