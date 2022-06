Eine süße Geste, die unter die Haut geht! Im April schlossen Brooklyn (23) und Nicola Peltz Beckham (27) mit einer prunkvollen Feierlichkeit den Bund der Ehe. Der Fotograf ist genau wie sein Vater David Beckham (47) bekennender Tattoo-Fan. Seinen Körper zieren bereits einige prunkvolle Kunstwerke mit unterschiedlichsten Bedeutungen. Nun präsentierte seine Frau Brooklyns neustes Exemplar im Netz: Es handelt sich um eine Widmung für Nicolas Großmutter!

Das neuste Exemplar in Brooklyns Tattoo-Sammlung zeigt ein Häschen im Anime-Stil. Dieses Tattoo hat eine ganz besondere Bedeutung für Nicola, denn es steht für ihre Großmutter, die auf den Namen "Bunny" hört. Die Beauty hat eine sehr enge Bindung zu ihrer 93-jährigen Großmutter und diese war bei ihrer Hochzeit sogar ihre Trauzeugin. Unter einem Video, dass das Kunstwerk nach der Fertigstellung zeigt, schreibt Nicola in ihrer Instagram-Story: "Mein Herz ist einfach geschmolzen. Er hat ein Tattoo für mein Naunni. Ihr Name ist Bunny. Ich liebe dich so sehr."

Brooklyns Körper zieren bereits einige Erinnerungen und besondere Momente, die ihn mit seiner Familie verbinden. So ließ er sich nach der Hochzeit ein Teil seines Ehegelübdes tätowieren. Und auch der Hase ist nicht das erste Kunstwerk, dass der Tattoo-Liebhaber der Familie seiner Frau widmete. Auf seinem Körper ist der Name von Nicolas anderer bereits verstorbener Oma "Gina" und ein Gebet von ihr verewigt.

Instagram / nicolaannepeltz Nicola Peltz und Brooklyn Beckham

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Beckhams neues Hasen-Tattoo

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

