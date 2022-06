Carmen (57) und Robert Geiss (58) platzen vor Stolz! Die Reality-TV-Stars haben zwei gemeinsame Töchter: Shania Tyra (17) und Davina Shakira (19). Inzwischen sind die beiden Mädels aber selbst erwachsen und ziemlich erfolgreich – die zwei Influencerinnen haben mittlerweile sogar ihre eigene TV-Show namens "We Love Monaco". Neben ihrer Reality-TV-Karriere scheint es aber auch anderweitig bestens zu laufen: Shania hat jetzt ihr Abitur bestanden!

Auf Facebook bejubelte die 57-Jährige den Abschluss ihrer Tochter. "Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz. Wir sind so stolz auf dich! Nun haben beide Kinder das Abi in der Tasche und sind bereit für eine großartige Zukunft. Egal, welchen Weg ihr einschlagen werdet, wir sind immer für euch da", schrieb die stolze Mama zu einem Clip, auf dem die Familie mit der in einen Talar gehüllten Shania posiert.

Auch Vater Robert ließ es sich nicht nehmen, liebevolle Worte an seine Tochter zu richten: "Ich bin megastolz auf Shania, wünsche dir eine ganz große Zukunft!", schrieb der Unternehmer auf Instagram.

RTLZWEI / Severin Schweiger Davina und Shania Geiss, Millionärstöchter

Instagram / robertgeiss_1964 Shania, Carmen und Robert Geiss im Juni 2022

RTLZWEI Familie Geiss: Carmen, Shania Tyra, Davina Shakira und Robert

