Sie schweben noch immer auf Wolke sieben! Hailey (25) und Justin Bieber (28) gehen bereits seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben – 2018 gaben sie sich während einer romantischen Zeremonie das Jawort. Das Paar scheint nach wie vor ganz vernarrt ineinander zu sein: Fans können sich regelmäßig über süße Schnappschüsse der beiden freuen. Auch dieser Anblick dürfte sie entzücken: Justin und Hailey können gar nicht die Lippen voneinander lassen!

Auf aktuellen Paparazzi-Bildern ist zu sehen, wie die zwei bei einem romantischen Dinner innige Küsse austauschten. Dabei schlossen sie leidenschaftlich die Augen und schienen alles um sich herum zu vergessen. Später gab der Sänger seiner Liebsten dann noch einen Schmatzer von oben, als er hinter ihr stand. Die 25-Jährige genoss die Avancen ihres Liebsten sichtlich.

In der Vergangenheit gab es immer mal wieder Gerüchte darüber, dass Hailey und Justin ihr Liebesglück erweitern wollen – so auch im April. Als das Model bei den Grammy Awards in einem weißen Kleid erschien, meinten Twitter-User, eine kleine Wölbung in der Körpermitte erkennen zu können. "Ich bin nicht schwanger. Lasst mich in Ruhe", schrieb Hailey daraufhin wütend.

ActionPress / WavyPeter / SplashNews.com Justin und Hailey Bieber im Juni 2022

