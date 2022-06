Gemeinsam den Abschluss der Tochter feiern? Das scheint für Gwyneth Paltrow (49) und Chris Martin (45) kein Problem zu sein. Die beiden ließen sich nach 13 Jahre Ehe 2014 scheiden. Trotz ihrer Trennung haben sie noch ein gutes Verhältnis zueinander. Sogar Urlaube verbrachten sie mit den gemeinsamen Kindern Apple (18) und Moses (16) und ihren neuen Partnern zusammen. So war es für Gwyneth und Chris nun auch selbstverständlich, den High-School-Abschluss ihrer Tochter gemeinsam zu zelebrieren!

Da die gemeinsame Tochter Apple in den vergangenen Tagen ihren Abschluss absolvierte, feierten ihre stolzen Eltern mit ihr. Gwyneth veröffentlichte ein Bild davon in ihrer Instagram-Story. Darauf lächelten die Schauspielerin, Coldplay-Frontsänger Chris und Tochter Apple fröhlich in die Kamera. Dazu schrieb Gwyneth in lilafarbenem Schriftzug: "Gratulation an alle Absolventen, vor allem an Apple."

Auch wenn Gwyneth und Chris gemeinsam für ihre Kinder Apple und Moses da sind, haben diese unter der Trennung ihrer Eltern gelitten. So offenbarte Gwyneth zuvor, dass sie ihre Emotionen trotz Bemühung nicht vor den beiden geheim halten konnte: "Du kannst ein Lächeln im Gesicht haben, aber sie wissen alles."

Chris Martin und Gwyneth Paltrow mit ihrem Sohn Moses

Chris Martin bei einer Pressekonferenz in San Francisco im Februar 2016

Gwyneth Paltrow mit ihren Kindern Apple und Moses

