Die Kampf der Realitystars-Kandidaten gewähren einen Blick hinter die Kulissen! In der vergangenen Folge des beliebten TV-Formats sahnte der Cast in einem Spiel ziemlich ab – und konnte dabei unter anderem einen "Morgen ohne Wecker" gewinnen. Normalerweise müssen die Teilnehmer in der Sala ziemlich früh aufstehen. Doch nun durften sie ausnahmsweise mal ausschlafen. Elena Miras (30) und Paco Herb geben im Promiflash-Interview nun preis, dass die Bedingungen vor Ort ziemlich hart sind: Die VIPs hatten gar kein Zeitgefühl!

"Leider hatten wir nie eine Uhr, somit wussten wir nie genau, wann was passiert", berichtet die gebürtige Schweizerin im Gespräch mit Promiflash. Dementsprechend können die Kandidaten auch nur mutmaßen, wann genau sie aufstehen mussten. "Auf jeden Fall sehr früh", meint Paco. Elena ist da ganz seiner Meinung. "Aus dem Gefühl heraus wurden wir immer zwischen sieben und acht Uhr geweckt", berichtet Elena und fügt dabei hinzu: "Beim Ausschlafen war es dann mal zehn Uhr."

Neben dem fehlenden Zeitgefühl gibt es auch sonst einige krasse Bedingungen, an die sich die Promis vor Ort halten müssen. So dürfen sie beispielsweise nicht am Tag schlafen oder im Meer baden gehen. Mit den Regeln nimmt es der Cast aber offenbar nicht so genau. Bereits wenige Tage nach Beginn der Dreharbeiten hatten die Teilnehmer bereits 87 Regelverstöße begangen.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

