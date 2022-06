Ein weiteres Jubiläumsevent, bei dem Queen Elizabeth II. (96) nicht dabei sein konnte. Die Königin ist seit ihrer Kindheit passionierte Reiterin und hatte im Mai bei der Pferdeshow auf Schloss Windsor sichtlich eine Menge Spaß gehabt. Nachdem die Monarchin den Jubiläumsgottesdienst am Freitag verpasst hatte, musste sie jetzt auch das Jubiläumsrennen im Fernsehen verfolgen. So stylish vertritt Prinzessin Anne (71) ihre Mutter beim Pferderennen!

Anlässlich des Jubiläums fand am Samstag zu Ehren der Queen das traditionelle Pferderennen Epsom Derby statt. Prinzessin Anne, ihre Tochter Zara Tindall (41) und dessen Ehemann Mike Tindall (43) wurden auf der Rennbahn von einer besonderen Ehrengarde begrüßt. Zur feierlichen Veranstaltung erschien die Prinzessin in einem interessanten Zweiteiler: Sie entschied sich für ein hellblaues Kleid mit einem identisch farbigen Mantel. Das Outfit wurde durch hochgesteckte Haare und einem passenden Hut in Hellblau abgerundet. Auch die goldenen Broschen kamen schön zum Vorschein. Die 71-jährige Anne schien das Event zu genießen, schließlich war sie früher professionelle Reitsportlerin.

Bis zur Pandemie hatte die Königin, die bekanntermaßen Pferderennen liebt, den Derby Day nur zweimal in ihrer Regierungszeit verpasst. Das erste Mal besuchte sie das historische Rennen im Süden Londons nur vier Tage nach ihrer Krönung, um zu sehen, wie ihr Pferd Aureole – das von ihrem Vater, König George VI., trainiert wurde – den zweiten Platz belegte.

Zara Tindall beim Epsom Derby 2022

Queen Elizabeth bei der Pferdeshow auf Schloss Windsor

Prinzessin Anne auf einem Pferd 2016

