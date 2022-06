Damit sorgte Prinz William (39) für einige Schmunzler! Seit einigen Tagen finden die Feierlichkeiten rund um die 70-jährige Regentschaft der Queen (96) statt. Mit Veranstaltungen wie der Militärparade Trooping the Colour, der abendlichen Lichtershow Lighting of the Beacon sowie einem Gottesdienst in der St. Pauls Kathedrale wurde Elizabeth geehrt. Zum krönenden Abschluss gab es ein besonderes Konzert. Bei dem hatte die Royal-Familie sichtlich Spaß – vor allem als William die Bühne betrat, wurde viel gelacht!

Bevor das musikalische Spektakel startete, würdigten sowohl der Duke als auch sein Vater Prinz Charles (73) die britische Monarchin mit einigen liebevollen Worten. Einen kleinen Scherz auf Kosten seiner Großmutter erlaubte sich William aber auch. "Keine Oma dankt es ihnen, wenn sie über ihr Alter sprechen, aber meine Oma lebt bereits ein ganzes Jahrhundert", witzelte der 39-Jährige auf der Konzertbühne und ließ die Menge damit hell auflachen.

Besonders Herzogin Kate (40), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz George (8) amüsierten sich zusammen mit William in den Rängen prächtig. Denn auch die Queen hatte einen kleinen Auftritt – auf der aufgebauten Leinwand hielt sie mit dem TV-Bären Paddington eine kleine Tea-Time und verriet beispielsweise: In ihrer schwarzen Lieblingshandtasche bewahrt sie ein Marmeladen-Sandwich auf.

