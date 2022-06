Kourtney Kardashian (43) zeigt, was sie hat! Die Reality-TV-Bekanntheit gibt ihren Fans gerne mal den einen oder anderen privaten Einblick im Netz. So konnten sich die Follower bereits über zahlreiche Schnappschüsse von ihrer Traumhochzeit mit Travis Barker (46) freuen. Doch nicht nur das: Die Unternehmerin liebt es auch, sich in hotten Looks zu präsentieren. Nun teilte Kourtney wieder heiße Pics, auf denen vor allem ihr pralles Dekolleté zum Vorschein kommt!

Auf Instagram veröffentlichte die 43-Jährige nun eine Reihe von Fotos, auf denen sie sich ganz schön verführerisch in Schale schmeißt! Ein weit ausgeschnittener Blazer gibt hier den Blick auf ihr gut gefülltes Dekolleté in einem schwarzen Spitzen-BH frei. "Hallo, hier ist Frau Barker, wie kann ich Ihnen helfen?" schrieb die Kalifornierin unter den Beitrag.

Die Influencerin fühlt sich augenscheinlich pudelwohl in ihrem Körper! Auch wenn sie eine Sache momentan belastet: Kourtney wünscht sich sehnlichst Nachwuchs. Doch mit der Schwangerschaft hat es bislang nicht geklappt – trotz künstlicher Befruchtung. Davon scheint sie aber ohnehin genug zu haben. "Jetzt [...] werden wir es auf natürlichem Wege versuchen", erklärte sie in einer Ausgabe von The Kardashians.

Anzeige

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian bei der Met Gala 2022

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de