Hat sich Johnny Depp (58) etwa ganz bewusst für dieses Accessoire entschieden? Der Fluch der Karibik-Star musste eine nervenaufreibende Zeit durchmachen: Seit Jahren hatten er und seine Ex Amber Heard (36) sich immer wieder gegenseitig beschuldigt, in ihrer Beziehung gewalttätig geworden zu sein. Daraufhin lieferten sich die beiden einen langen Prozess vor Gericht, den der Schauspieler schließlich gewinnen konnte! Nun wurde Johnny mit einem verdächtigen Armband am Handgelenk gesichtet.

Wie aktuelle Paparazzi-Bilder zeigen, gab der 58-Jährige einer Traube von Fans Autogramme und trug dabei ein auffälliges Accessoire. Denn wie hier zu erkennen ist, befindet sich am Handgelenk des Filmstars ein Armband mit dem Ausdruck 'Wahrheit'. Ob er damit etwa auf seinen Prozessgewinn anspielen will? Das lässt sich natürlich nur spekulieren.

Johnny scheint nach seinem Erfolg vor Gericht jedenfalls wieder neu durchstarten zu wollen. Wie Mirror berichtete, wird der Hollywoodstar bald auf Tournee sein und ein paar Songs auf der Bühne trällern. Gemeinsam mit dem Musiker Jeff Beck reist der US-Amerikaner bald durch Großbritannien und wird unter anderem in Glasgow, Birmingham und York performen.

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Januar 2016

Getty Images Johnny Depp im Mai 2022

Getty Images Jeff Beck, Musiker

