Sie zeigt stolz ihren immer größer werdenden Bauch! Schauspielerin Shay Mitchell (35) und ihr Partner Matte Babel (41) sind im absoluten Glück: Die beiden erwarten nach ihrer Tochter Atlas das zweite Kind. Vor allem die ehemalige Pretty Little Liars-Darstellerin lässt ihre Fans an ihrer Schwangerschaftsreise teilhaben und setzt dabei besonders ihren Babybauch öfters stylish in Szene – so wie jetzt: Shay zeigt, wie cool Schwangerschaftslooks sein können!

Paparazzi erwischten die 35-Jährige am Donnerstag ziemlich casual in Beverly Hills. Auf den Bildern, die Just Jared vorliegen, ist die werdende Zweifach-Mama in einem total legeren Outfit unterwegs. Zu einer schwarzen Hose kombiniert die gebürtige Kanadierin einen farblich passenden Sport-BH und ein aufgeknöpftes Hemd. Absoluter Hingucker: ihr deutlich sichtbarer und schon ziemlich runder Babybauch!

Dass Shay aber auch gern mal ihre anderen Umstände in den Hintergrund stellt, machte sie erst vor wenigen Wochen deutlich. Bei den Daily Front Row Fashion Awards in Los Angeles kaschierte die Leinwand-Beauty ihre Kugel gekonnt mit einem lilafarbenen Kleid. Vor allem der Stoff in Faltenoptik umschmeichelte ihren Body gekonnt, sodass Fans ihren Babybauch nur erahnen konnten.

Instagram / mattebabel Shay Mitchell mit ihrem Partner Matte Babel

Getty Images Shay Mitchell bei den Daily Front Row Fashion Awards in Los Angeles, April 2022

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell, Schauspielerin

