Was für ein knuffiger Anblick! Prinzessin Eugenie (32) nimmt momentan gemeinsam mit ihrem Mann Jack Brooksbank (36) an den Feierlichkeiten zu Ehren des 70. Thronjubiläums der Queen (96) teil. Zum ersten Mal ist auch ihr Sohn August mit dabei, der im Februar vergangenen Jahres das Licht der Welt erblickt hatte. Natürlich ließ sich die kleine Familie auch den heutigen Festzug nicht entgehen, der in London stattfand. Dem kleinen August schien das Event jedenfalls sehr gefallen zu haben!

Gemeinsam mit ihrer Familie verfolgte die 32-Jährige gebannt das Spektakel von der Tribüne aus. Die Britin erschien bei der Veranstaltung in einer schwarzen Lederjacke und einer weinroten Bluse. Ihr Mann hingegen entschied sich für einen Anzug. August sorgte allerdings für einen ganz besonderen Hingucker! Er trug Jeans und einen hellblauen Pullover, der mit einer Union-Jack-Flagge bedruckt war. Der Kleine saß dabei auf Eugenies Schoß – und schien den Festzug sehr zu genießen.

Am Donnerstag stand für den Jungen bereits ein ganz besonderes Ereignis an. Er besuchte zum ersten Mal in seinem Leben die "Trooping the Colour"-Parade. Auf Instagram hielt Eugenie diesen Moment natürlich fest: Sie teilte ein paar Fotos, auf denen August mit seinen Eltern das Flieger-Spektakel am Himmel verfolgte.

Getty Images Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Eugenie im Juni 2022 in London

Getty Images Prinzessin Eugenie mit ihrem Sohn August und ihrem Mann Jack Brooksbank im Juni 2022

Getty Images Prinzessin Eugenie im Juni 2022 in London

