Die beiden scheinen sich prächtig zu verstehen! Seit vergangenem Jahr gehen Pete Davidson (28) und Kim Kardashian (41) nach deren unschöner Trennung von Kanye West (44) gemeinsam durchs Leben. Natürlich lernte der Komiker deshalb auch schon die vier gemeinsamen Kinder des ehemaligen Traumpaars kennen – und kommt wohl sehr gut mit ihnen aus! Jetzt wurde Pete Händchen haltend mit Kims Sohn Saint (6) gesehen.

Auf Bildern, die TMZ vorliegen, sieht man den 28-Jährigen gemeinsam mit Saint beim Shoppen in einem Einkaufszentrum in Los Angeles – und offenbar fühlt er sich in der Rolle des Stiefvaters pudelwohl! Während die beiden nämlich anstanden, um in ein Restaurant eingelassen zu werden, hielt Saint ganz selbstverständlich Petes Hand. Neben dem süßen Gespann stand nur ein etwas verloren wirkender Bodyguard neben ihnen. Von Kim, den anderen Kindern oder gar Kanye war nichts zu sehen.

Pete scheint seine neue Rolle als Papa also sehr ernst zu nehmen – ging die Liebe zu seinen Stiefkids deshalb vielleicht sogar schon unter die Haut? Auf dem Hals des Comedians ist auf Bildern nämlich ein neues Tattoo zu erkennen: Dort stehen die Buchstaben K, N, S, C und P – und die passen genau zu den Initialen von Kim und ihren vier Kindern! Bisher hat das Paar sich noch nicht zu dem Schriftzug geäußert.

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian bei der Met Gala im Mai 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Chicago, North, Saint und Psalm West

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian beim White House Correspondents' Association Dinner

