Ist Farrah Abraham (31) tatsächlich wieder in festen Händen? Vor wenigen Tagen sind Bilder aufgetaucht, auf denen die ehemalige Teen Mom-Protagonistin beim Turteln mit einem Unbekannten zu sehen war. Eine Aufnahme zeigt die beiden sogar bei einem Kuss. Doch bislang hat sich Farrah weder dazu geäußert, um wen es sich bei dem Mann an ihrer Seite handelt, noch dazu, was genau zwischen ihnen läuft. Doch nun räumte sie mit den Gerüchten auf!

Gegenüber TMZ bestätigte die 31-Jährige, dass sie gerade wieder einen Mann datet – und zwar den Gitarristen Mack Lovat. Er hatte ihr schon vor rund zwei Jahren auf Instagram geschrieben. Damals kam es sogar zu zwei Treffen, aber sie entschieden sich dazu, zunächst als Freunde in Kontakt zu bleiben. Erst jetzt habe sich mehr zwischen ihnen entwickelt. Offiziell sei aber dennoch nichts.

Farrah betonte, dass sie sich sehr gut mit dem Musiker verstehe. Vergangene Woche haben sie auf Hawaii sogar zusammen ihren Geburtstag gefeiert. Dort habe Mack auch ihre 18-jährige Tochter Sophia kennengelernt.

MEGA Farrah Abraham im Juni 2022

Getty Images Sophia und Farrah Abraham, Januar 2022

MEGA Farrah Abraham, TV-Bekanntheit

