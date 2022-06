Bei Ruth Moschner (46) hat der Sommer schon angefangen! Die Moderatorin begeistert ihre Fans nicht nur am Ratepult von The Masked Singer. Ihre Follower nimmt die Blondine auf den sozialen Netzwerken immer wieder auch in ihren turbulenten Alltag mit. Und der ist gerade offenbar spritzig: Im Netz teilte Ruth jetzt nämlich fröhliche Planschbilder aus dem Swimmingpool – und auf denen ist sie offenbar splitterfasernackt!

Auf Instagram teilte Ruth nun gleich zwei Fotos, die sie in einer exotischen Pool-Landschaft zeigen. Auf beiden Schnappschüssen ist zu erkennen, wie die 46-Jährige anscheinend schwungvoll ins Wasser gesprungen ist, denn das kühle Nass spritzt zu allen Seiten davon – nur von Bademode fehlt augenscheinlich jede Spur! "Another day, another Arschbombe", kommentierte sie ihren Badespaß.

Ruths Fans freuten sich überschwänglich über die mediale Abkühlung. "Gefällt mir ausgezeichnet, bitte mehr davon, Ruth!", schrieb eine begeisterte Userin. Viele andere sorgten in den Kommentaren mit Herz- und Flammen-Emojis für Stimmung.

Getty Images Ruth Moschner beim "The Masked Singer"-Finale

Instagram / ruthmoschner Ruth Moschner im Juni 2022

Instagram / ruthmoschner Ruth Moschner im November 2021

