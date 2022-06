Anna Maria Damm (26) hat für den Geburtstag ihrer Tochter Eliana weder Kosten noch Mühen gescheut! Im Juni 2018 begrüßten die Influencerin und ihr Freund Julian Gutjahr (25) ihr erstes Kind auf der Welt. Seitdem gewährt die stolze Mutter in ihren YouTube-Videos regelmäßig Einblicke in ihren Familienalltag. Am Dienstag feierte Anna bereits den vierten Geburtstag ihrer kleinen Prinzessin – und machte dabei den Kardashians Konkurrenz!

Auf Instagram ließ die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin ihre Fans an den Feierlichkeiten teilhaben. Die Vierjährige durfte ihren Ehrentag mit ihren Freundinnen aus dem Kindergarten auf einer Alpaka-Farm verbringen. Neben mehreren Kuchen und einer Hüpfburg für die Kids durfte natürlich auch die Deko nicht fehlen: Die Location wurde unter anderem mit einem pastellfarbenen Ballonbogen geschmückt. Doch neben den Kindern waren auch einige bekannte Gesichter auf der Party – darunter Annas schwangere Schwester Katharina und die Web-Bekanntheit Patrizia Palme. Jannik Stutzenberger, den Eliana liebevoll "Uncle Jay Jay" nennt, reiste sogar extra aus Berlin an.

Solche pompösen Kindergeburtstage kennt man sonst eigentlich nur von den Kardashians höchstpersönlich. Anfang Mai veranstaltete Kim (41) beispielsweise eine große Party mit Hulk-Motto, um den dritten Geburtstag ihres Sohnes Psalm (3) zu zelebrieren. Der Promi-Spross durfte sich an seinem Ehrentag unter anderem über eine Torte freuen, die mit einer Hulk-Faust verziert war.

Instagram / annamariadamm Eliana Damms Geburtstagskuchen

Instagram / annamariadamm Eliana Damm im Juni 2022

Instagram / annamariadamm Eliana Damms Geburtstag im Juni 2022

