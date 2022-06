Pete Davidson (28) ist Kanye West (45) noch immer ein Dorn im Auge! Seit Kim Kardashian (41) die Scheidung von ihrem Ex-Ehemann eingereicht hatte, schoss der "Stronger"-Interpret immer wieder heftig gegen die Vierfach-Mama. Dabei geriet vor allem ihr neuer Freund Pete in die Schusslinie des Rappers. Der zeigt momentan jedoch nur zu gerne, wie verliebt er in Kim ist und wie gut er sich mit ihren Kids versteht. Kanye passt Petes gutes Verhältnis zu seinen Kindern jedoch so gar nicht!

Am Wochenende konnten Paparazzi Pete bei einem gemeinsamen Shopping-Ausflug mit Kims und Kanyes gemeinsamen Sohn Saint (6) ablichten. Dabei wurden der 28-Jährige und der Kleine händchenhaltend in einem Einkaufszentrum in Los Angeles gesichtet. Ein Insider verriet gegenüber The Sun, was Kims Ex dazu sagt: "Kanye ist selbstverständlich sauer, dass Pete so viel mit den Kindern zusammen ist. Allerdings fühlt er sich auch machtlos, weil er weiß, dass Kim ihn weiterhin in ihrem Leben haben will."

Außerdem sei das Verhältnis zwischen Kanye und Kim noch immer äußerst angespannt. "Kanye hat sich zum Wohl der Kinder zurückgezogen, aber die Spannungen zwischen ihm und Kim sind noch groß", erklärte die Quelle weiter und verriet, dass das einstige Hollywood-Traumpaar hauptsächlich über ihre Anwälte kommunizieren würden.

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian bei der Met Gala 2022

Getty Images Pete Davidson im Dezember 2021 in Los Angeles

