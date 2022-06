Josey Hollis Dorsey (6) hat einen weiteren Meilenstein in seinem Leben erreicht! Der Kleine musste im Juli 2020 einen schweren Verlust verkraften: Seine Mutter Naya Rivera (✝33) starb während eines gemeinsamen Bootsausflugs – ein Riesenschock für die Promi-Welt und zahlreiche Glee-Fans. Seitdem wächst der Junge bei seinem Vater Ryan Dorsey (38) auf. Jetzt hat das Papa-Sohn-Duo etwas ganz Besonderes zu feiern: Josey wird bald eingeschult!

Auf seinem Instagram-Account postete der 38-Jährige nun eine ganze Reihe von Schnappschüssen, auf denen er mit seinem Nachwuchs zu sehen ist. Die beiden strahlen auf den Bildern regelrecht in die Kamera – und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Josey hat die Zeit im Kindergarten erfolgreich hinter sich gebracht und kommt nun bald in die Schule. "Du machst mich so stolz, dein Papa zu sein", schrieb Ryan dazu.

Der Familienvater sorgt regelmäßig dafür, dass die Mutter seines Kindes niemals in Vergessenheit gerät. Obwohl Ryan und Naya zum Zeitpunkt von Joseys Geburt bereits getrennt waren, zollt er seiner Ex-Freundin immer wieder im Netz Tribut. Anfang Januar besuchte er ihr Grab an ihrem Ehrentag – und teilte daraufhin seine Gedanken mit seinen Followern: "Ich versuchte mich zusammenzureißen, ließ meinen Gefühlen freien Lauf, meine Augen wurden feucht und ich kann noch immer nicht glauben, dass das real ist."

Instagram / dorseyryan Josey Dorsey im Juni 2022

Instagram / dorseyryan Ryan Dorsey mit seinem Sohn Josey

Instagram / dorseyryan Josey Dorsey, Sohn von Naya Rivera und Ryan Dorsey

