Wie stehen Mrs.Marlisa und Fabio De Pasquale heute zueinander? Nach rund zwei Jahren Beziehung machte das Temptation Island-Traumpaar im Januar seine Trennung publik. Nach dem Liebes-Aus zofften sich die beiden heftig – und der Fitnesstrainer zerstörte in der ehemaligen gemeinsamen Wohnung sogar die Tür. Mit Promiflash sprach Marlisa nun noch einmal über ihren Ex: Hat sie noch Kontakt zu ihm?

Promiflash traf das Curvy-Model bei der Releaseparty von Eric Sindermann (33) alias Dr. Sindsen im Hofbräuhaus in Berlin. Im Interview stellte die Berlinerin dabei klar, dass sie längst über ihren Ex hinweg sei. "Aktuell haben Fabio und ich gar keinen Kontakt mehr", verriet Marlisa. Tatsächlich hätten sich die beiden nach ihrem Streit auch immer noch nicht vertragen. "Ich hoffe einfach, dass ich ihn erst einmal nicht mehr wiedersehen muss", gab die ehemalige #CoupleChallenge-Teilnehmerin ehrlich zu.

Nach dem Liebes-Aus scheint Marlisa nun nach vorne blicken zu wollen. Deshalb steht für sie auch fest, dass sie mittlerweile keine offene Beziehung mehr eingehen würde. "Das mit Fabio war eine Erfahrung fürs Leben. Muss nicht noch mal sein", erklärte die Influencerin ihre Haltung und fügte hinzu: "Ich bin jetzt auch so in dem Alter, in dem ich sage, ich will jetzt wirklich den Mann meines Lebens finden."

Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Influencerin

Anzeige

Instagram / fabio_de_pasquale Fabio De Pasquale, Ex-"Temptation Island"-Kandidat

Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, "#CoupleChallenge"-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de