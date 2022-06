Nick Cannon (41) hat einen Weg gefunden, mit seiner Trauer klarzukommen. Anfang Dezember schockte der Komiker seine Fans mit traurigen Nachrichten: Sein Sohn Zen starb nur wenige Monate nach der Geburt an den Folgen eines Gehirntumors. Im Netz verarbeitete er seinen tragischen Verlust immer wieder öffentlich mit seinen Fans. Um auf andere Gedanken zu kommen, griff er jedoch auch zu anderen Maßnahmen. Nach dem Tod seines Sohnes hat sich Nick mit einer Menge Sex abgelenkt!

In einer Episode des "Lip Service"-Podcasts sprach Nick am Dienstag über die Zeit, in der er den Tod seines Kindes verarbeiten musste. "Der Verlust meines Sohnes hat mich deprimiert", erklärte er und fügte hinzu, dass sein ganzes Umfeld bemerkt hätte, wie sehr der 41-Jährige leidet. "Also sagten alle: 'Lasst uns ihm eine kleine Vagina schenken, dann wird es ihm schon bald wieder besser gehen.' Und ich bin dem zum Opfer gefallen, weil ich in einem sehr schwachen Zustand war", scherzte er in der Folge weiter.

Kurz nach seinem Verlust hatte Nick aber auch wieder einen Grund zur Freude: Im Januar verkündete der TV-Moderator, dass er erneut Vater wird. Damit erwartet der gebürtige Kalifornier momentan sein achtes Kind von Herzensdame Nummer fünf. "Ich habe nicht mehr die Bandbreite dafür", erklärte er während eines Auftritts im Podcast "The Language of Love" und gab damit zu, dass er nach seinem achten Baby keine weiteren Kinder mehr möchte.

Nick Cannon im November 2019

Nick Cannon und Bre Tiesi bei ihrer Babyshower

Nick Cannon, Comedian

