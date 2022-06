Hat Marc Terenzi (43) sich eigentlich bei Cora Schumacher (45) entschuldigt? Das haben sich die Club der guten Laune-Zuschauer bestimmt schon gefragt! In der Reality-TV-Show flirtete der Musiker erst heftig mit seiner Show-Kollegin – nur um sich kurz darauf auch an Jenny Elvers (50) ranzumachen. Aus den beiden sollte am Ende tatsächlich ein Paar werden. Dieser Korb war natürlich nicht lustig für Cora. Haben sie und Marc sich eigentlich schon aussprechen können?

Promiflash hat mal bei der Rennfahrerin nachgefragt: Hat Marc bei den Dreharbeiten oder danach mal das Gespräch gesucht? "Die Gelegenheit hätte sich mit Sicherheit ergeben. Allerdings habe ich an einer Aussprache kein Interesse", stellte Cora klar. "Das Thema liegt ein halbes Jahr in der Vergangenheit und ist für mich nicht mehr aktuell." Wie sie heute über die ganze Aktion denke, sei selbsterklärend...

Dennoch ergänzte Cora abschließend: "Jenny ist sehr verliebt und ich würde mich freuen, wenn die beiden ihr Liebesglück finden. Ich bin mir bei Marcs Intentionen nicht so sicher." Seht ihr das genauso wie sie? Stimmt in unserer Umfrage ab!

SAT.1 Cora Schumacher und Marc Terenzi bei "Club der guten Laune" 2022

Club der guten Laune, Sat 1 Marc Terenzi und Jenny Elvers bei "Club der guten Laune"

AEDT / ActionPress Cora Schumacher im Mai 2022

