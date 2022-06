Nun sind weitere Einzelheiten über den nächsten Prozess bekannt! Harvey Weinstein (70) sitzt momentan wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung in Haft. Seit einigen Tagen ist bekannt, dass sich der einstige Hollywood-Produzent schon bald auch in Großbritannien vor Gericht verantworten muss. Der Grund: Eine Frau klagt den gebürtigen New Yorker wegen eines weiteren Sexualverbrechens an, das in den Neunzigern stattgefunden haben soll. Heute erfuhr Weinstein, wann sein Prozess beginnen wird!

Wie Deadline berichtete, wurde heute der Prozessbeginn für Weinsteins jüngste Gerichtsverfahren verkündet. Dabei habe Richterin Lisa Lench den 10. Oktober als Termin für Start des Geschworenenprozesses festgelegt. Die Dauer des Verfahrens wird auf voraussichtlich etwa zwei Monate festgesetzt.

Das Team des einstigen Filmemachers ist zumindest zuversichtlich und erklärte gegenüber dem Magazin: "Wir haben vier Monate Zeit, uns vorzubereiten und wir sind bereit, uns der Sache zu stellen und sie zu gewinnen." Sollte Weinstein schuldig gesprochen werden, drohen dem 70-Jährigen 140 Jahre hinter Gittern.

Getty Images Harvey Weinstein im Februar 2020 in New York

Getty Images Harvey Weinstein, Filmproduzent

Getty Images Harvey Weinstein im Februar 2020

