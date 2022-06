Sie sind das Traumpaar der britischen Königsfamilie. Seit 2011 sind Herzogin Kate (40) und Prinz William (39) glücklich verheiratet. Mittlerweile haben die beiden die drei Kinder: Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4). Das royale Paar kennt sich seit den frühen Studienzeiten und ist damals relativ früh zusammengekommen. Ein Insider behauptet jetzt: Mama Carole Middleton (67) hat ihre Tochter Kate mit William verkuppelt!

In "The Palace Papers" schreibt Autorin Tina Brown, dass Kate sich nicht ganz zufällig in Prinz William verliebt hatte. Sie machte nach ihrem Schulabschluss ein Jahr Pause, um sich dann an der Uni von St. Andrews einzuschreiben, wo ihr späterer Mann, Prinz William, im gleichen Fach studierte. Laut "The Palace Papers" war das die Entscheidung von Kates Mutter – Carole wollte nämlich ihre Tochter mit Prinz William verkuppeln. Ein Insider behauptet, die 67-Jährige sei „eine wunderbare Strategin“ und „die Kris Jenner (66) von Bucklebury“. Sie habe „Kate angewiesen, wie sie das Spiel langfristig spielen und William einfangen sollte“, verriet der Insider.

Kate legte tatsächlich vor dem Studium ein Sabbatical ein, lernte in Florenz am British Institute Italienisch und half Anfang 2001 bei einem Entwicklungsprojekt in Chile. Das Studium begann noch im selben Jahr – 2002 kamen schließlich Kate und William zusammen.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im Jahr 2007

Getty Images Carole und Michael Middleton bei der Platinum Party zu Ehren der Queen, Juni 2022

Getty Images Herzogin Kate bei Wimbledon, 2008

