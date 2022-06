Anne Wünsche (30) gibt ein ehrliches Body-Update! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist mittlerweile im Schwangerschaftsendspurt angekommen. In wenigen Wochen wird ihr Sohn Sávio Elio das Licht der Welt erblicken. Regelmäßig lässt die Influencerin ihre Community im Netz an dieser besonderen Reise teilhaben – und nimmt dabei auch kein Blatt vor den Mund. Jetzt verriet Anne, wie viel sie momentan auf die Waage bringt!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die 30-Jährige nun die Fragen ihrer Fans. Ein User wollte dabei von ihr wissen, wie viel sie in der Schwangerschaft bislang zugelegt hat. "Von 59 auf 75 Kilo", gab Anne ehrlich zu. Insgesamt habe die Dreifach-Mama in spe in den vergangenen Monaten also rund 16 Kilo zugenommen.

Als die Berlinerin im Jahr 2015 mit ihrer jüngsten Tochter Juna schwanger war, brachte sie aber deutlich mehr Kilos auf die Waage. In einem YouTube-Video sprach Anne damals nach einem Frauenarzttermin ebenfalls total offen über ihr Gewicht. "Ich sage dazu, ich hatte noch meine Klamotten und meine Schuhe an – und auf der Waage stand 80 Kilo! Das ist voll viel", beklagte sie sich.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juni 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Mai 2022 in Berlin

