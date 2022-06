Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) arbeiten weiter an ihrer Patchworkfamilie. Seit Kims gemeinsamen Sketch mit Pete in einer US-amerikanischen Comedy-Sendung im vergangenen Jahr ist der Komiker nicht mehr aus ihrem Leben wegzudenken. Inzwischen sollen die beiden Turteltauben sogar schon geplant haben, zusammenzuziehen – und das vorher auch mit Kims Kindern besprochen haben. Passend dazu plauderte ein Insider jetzt aus: So sehr vertraut Kim Pete im Umgang mit ihren Kids!

Wie eine Quelle gegenüber People enthüllte, sei zwar immer noch der Sicherheitsdienst anwesend, wenn der Schauspieler mit den Kindern allein unterwegs ist, aber: "Er fängt an, Zeit mit ihnen ohne Kim zu verbringen. Sie möchte, dass ihre Kinder eine Bindung zu Pete aufbauen." Die Quelle erklärte dazu sogar noch: "Die Kinder lieben es, Pete um sich zu haben. Er ist ein lustiger Typ. Er spielt mit ihnen und schenkt ihnen eine Menge Aufmerksamkeit."

Die gute Beziehung seiner Kids zu Pete gehe Papa Kanye West (45) hingegen ganz schön gegen den Strich. Eine Quelle habe bei Sun ausgepackt, was der Rapper wirklich von dem offenbar guten Verhältnis seiner Kinder zu dem 28-Jährigen hält. "Kanye ist selbstverständlich sauer, dass Pete so viel mit den Kindern zusammen ist. Allerdings fühlt er sich auch machtlos, weil er weiß, dass Kim ihn weiterhin in ihrem Leben haben will", berichtete der Informant.

Getty Images Kim Kardashian und Pete Davidson im Mai 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihre Kinder im Dezember 2021

Michael Reaves/Getty Images Kanye West im März 2022

