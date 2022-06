Funkstille bei Rafi Rachek (32) und Jasmin Herren (43)! Eigentlich waren der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat und die einstige Dschungelcamp-Bewohnerin Freunde gewesen. Besonders in der schweren Zeit, nachdem sie ihren Mann Willi Herren (✝45) verloren hatte, stand er ihr zur Seite. Erst Ende Mai lieferten die beiden allerdings mit heiklen Aussagen im Netz Indizien dafür, dass sie nicht mehr befreundet sind. Jetzt sprach Rafi Klartext: Er habe den Kontakt zu Jasmin abgebrochen!

In einer Fragerunde auf Instagram zeigten sich seine Fans neugierig, wie es um die Freundschaft zu Jasmin steht. Der Influencer machte in einem klaren Statement deutlich: "Wir haben keinen Kontakt mehr. Es sind einfach zu viele Dinge passiert, warum ich den Kontakt abgebrochen habe." Trotz ihrer Unstimmigkeiten in der Vergangenheit scheint zurzeit aber kein böses Blut zwischen den beiden zu fließen: "Wünsche ihr trotzdem privat und beruflich alles Gute", stellte Rafi klar.

Bis jetzt hat sich Jasmin noch nicht zu dem Ende ihrer Freundschaft geäußert. Zu den Vorwürfen, sie hätte Ende Mai bei ihrer Netztirade über falsche Freunde gegen Rafi geschossen, stellte sie damals klar: "Zur Info: Mein Post gestern ging gar nicht in Rafis Richtung [...] Es gab auch noch andere Menschen in meinem Leben. Und vor allem schlimmere."

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, Ex-Bachelorette-Kandidat

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, Reality-TV-Star

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren, TV-Star

