Zuwachs bei Alles was zählt. Vor wenigen Wochen verpasste Yannick Ziegler (Dominik Flade) in der Daily einem Passanten einen Schlag, da dieser ihn bei einem Rettungseinsatz behinderte. Für seine Tat wurde der Rettungssanitäter daraufhin zu Sozialstunden verdonnert: Er muss sich um einen Teenie mit Downsyndrom kümmern. In die Rolle des temperamentvollen Marvin Kuhn schlüpft Fabian Moraw. Nun verriet der Nachwuchsschauspieler, wie für ihn die Dreharbeiten am Set der beliebten Vorabendserie waren.

"Es war echt cool in Köln bei AWZ. Ich habe viel Spaß gehabt bei den Dreharbeiten und das Team von AWZ ist super", erzählte der gebürtige Münchener gegenüber Picture Puzzle Medien. Vor allem in der Maske habe Fabian viel zu lachen gehabt. Auch von seinem Co-Star Dominik schwärmte er: "Dominik war der beste große Bruder! Ich habe mich sehr gut mit ihm verstanden [...]. Ich vermisse ihn sehr."

Zudem plauderte der Schauspieler mit Downsyndrom aus, wie er zu der Schauspielerei gekommen war. "In der Schule war ich bei der Theater-AG. Dann habe ich noch viele Praktika bei Theatern in München gemacht", erinnerte sich Fabian. Nach seiner Schulzeit stand für ihn fest, dass er Schauspieler werden möchte. "Ich habe dann auch gleich einen Ausbildungsplatz für eine Ausbildung zum Schauspieler bekommen", freute er sich.

Anzeige

RTL Marvin Kuhn (Fabian Moraw) und Yannick Ziegler (Dominik Flade) bei AWZ

Anzeige

RTL / Julia Pohle Marvin Kuhn (Fabian Moraw) und Yannick Ziegler (Dominik Flade) bei AWZ

Anzeige

Instagram / fabianmoraw Fabian Moraw, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de