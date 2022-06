Er schockte Britney Spears (40) und ihre Gäste! Die "Toxic"-Interpetin und ihr Liebster Sam Asghari (28) gaben sich in der vergangenen Woche still und heimlich das Jawort. Ihr Pastor schwärmte von der romantischen Zeremonie und den beiden als Paar. Auf der After-Party ließen es die Eheleute buchstäblich ordentlich krachen. Ganz ohne Vorkommnisse ging die Hochzeit aber nicht vonstatten – Brits Ex-Mann Jason Allen Alexander tauchte auf und randalierte. Deswegen sitzt er immer noch hinter Gittern!

Seit fast vier Tagen befindet sich Jason in Haft – und alles sieht danach aus, als würde er auch nicht so schnell rauskommen. Laut Radar Online soll der 40-Jährige im amerikanischen Louisiana im Ventura-Country-Main-Gefängnis inhaftiert bleiben. Vor wenigen Tagen tauchte er auf der Hochzeit seiner Ex-Frau auf und machte währenddessen einen Livestream auf Instagram. Laut mehreren Berichten soll er sogar mit einem Messer bewaffnet gewesen sein.

Sein Hochzeits-Crash war nicht das erste Mal, dass Jason Probleme machte. In den vergangenen Jahren war Jason schön öfter in polizeilichen Gewahrsam genommen worden. Beispielsweise war er im Januar wegen Stalkings seiner unbekannten Ex-Freundin verhaftet worden – er hatte seine einstweilige Verfügung missachtet. 2021 kam er wegen Alkohol am Steuer hinter Gittern und wurde angeklagt.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari im Juni 2022

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige

MEGA / Franklin PD Polizeifoto von Jason Allen Alexander

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de