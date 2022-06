Frank Otto (64) will sich in der Beziehung mit Nathalie Volk (25) keinen Druck machen! Im März gaben die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin und der Unternehmer bekannt, dass sie wieder ein Paar sind. Der Grund für ihr Liebescomeback ist einfach – immerhin sei die emotionale Verbindung zwischen den beiden einfach zu stark. Trotzdem möchte es das Paar langsam angehen. Frank erklärte sogar, dass er nicht unbedingt der Mann ihres Lebens sein muss!

Gegenüber RTL sprachen Nathalie und Frank über ihre gemeinsame Zukunft. Damit ihr Liebescomeback funktioniert, würden sich die beiden neu kennenlernen und schauen wollen, was ihre gemeinsame Zukunft bringt. Vor allem Frank will sich keinen Stress machen und im Hier und Jetzt leben. "Ich denke nicht unbedingt, dass ich der Mann sein muss, der Nathalie glücklich macht für alle Zeit. Ich möchte die Zeit, die wir miteinander verbringen, gut verbringen", offenbarte er und fügte hinzu, dass das Model ohnehin eine länger andauernde Zukunft als er habe.

Das sieht Nathalie ähnlich. "Ich stelle mir schon eine Zukunft mit Frank vor, man weiß aber nie, wie das Leben spielt", erklärte sie realistisch. Kinder wolle die 25-Jährige auf jeden Fall spätestens in zehn Jahren haben – anders als der Versandhandelerbe.

Anzeige

ActionPress Frank Otto im Dezember 2018 in Hamburg

Anzeige

Instagram/mirandadigrande Unternehmer Frank Otto und seine Freundin Nathalie Volk

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Ex-GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de