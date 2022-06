Sarah Harrison (31) lüftet ihre Beauty-Geheimnisse! Die beliebte Influencerin gewährt ihren Fans in den sozialen Medien regelmäßig Einblicke in ihr Leben mit ihrem Mann Dominic (30) und ihren Töchtern Mia (4) und Kyla (1) in Dubai. Zusätzlich präsentiert die stolze Familienmutter ihrer Community nur allzu gerne modische Outfits und schöne Make-up-Looks. Dabei legt sie auch großen Wert auf Hautpflege und Co. Aber hat Sarah in Sachen Beauty eigentlich schon mal nachhelfen lassen? Jetzt gab sie ihren Followern eine ehrliche Antwort...

Im Rahmen eines Instagram-Q&As stellte sich Sarah jetzt den neugierigen Fragen ihrer Fans. Dabei wollte ein Follower wissen, ob sich die einstige Bachelor-Kandidatin in der Vergangenheit schon mal Botox spritzen ließ – und auf diese Nachfrage reagierte die Blondine total offen. "Ja", erklärte sie kurz und knapp und fügte ihrer Antwort einen lachenden Emoji und einen mit X-Augen hinzu.

Damit ist Sarah aber nicht das einzige Familienmitglied, dass sich bereits etwas verschönern ließ – auch ihr Mann Dominic hat in Sachen Beauty schon nachhelfen lassen! Der YouTuber ließ sich Ende 2021 im Rahmen einer schmerzhaften Prozedur die Zähne machen.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Mai 2022 in Dubai

Anzeige

YouTube / Team Harrison Dominic Harrison mit seinen neuen Zähnen, November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de