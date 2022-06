Hat sich Reign Disick (7) etwa Stil-Inspiration von Travis Barker (46) geholt? Die drei Kinder von Kourtney Kardashian (43) und ihrem Ex Scott Disick (39) haben in ihren jungen Jahren schon große Entscheidungsfreiheit. Ende November hat Reigns große Schwester Penelope (9) einen TikTok-Kanal eröffnet und dort beispielsweise geteilt, dass sie sich ihre Haare rot gefärbt hat. Jetzt hatte Kourtneys kleiner Sohnemann Reign wohl auch Lust auf eine auffällige Veränderung.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin jetzt Fotos des Siebenjährigen mit Irokesenschnitt. Kourtney zeigt, wie Reign offenbar nach dem Haarschnitt im Badezimmer sitzt und seine neue Frisur begutachtet. Die Follower der 43-Jährigen sind aber eher wenig angetan von der Typveränderung ihres Sohns...

In der Kommentarspalte merkten viele User an, dass Reigns neuer Haarschnitt durch den Einfluss von Kourtneys frischgebackenem Ehemann Travis zustande gekommen sei. "Travis beeinflusst diese Familie wirklich", schrieb ein User. Ein anderer äußerte sich: "Jetzt kann er seine eigene Blink-182-Band gründen." Zudem teilte ein weiterer Fan unter den Bildern seine Meinung: "Zu früh, um ehrlich zu sein." Doch besonders den prominenten Kollegen von Kourtney gefällt der Iro offenbar. So kommentierte unter anderem Gwyneth Paltrow (49) einen Rocker-Emoji.

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick und Sohn Reign

Instagram / kourtneykardash Reign Disick im Juni 2022

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian bei der Met Gala im Mai 2022

