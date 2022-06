Tammy Hembrow (28) machen die letzten Züge ihrer Schwangerschaft zu schaffen! Die australische Fitness-Influencerin und ihr Partner Matt Poole erwarten im Moment zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs. Zwar hat die Blondine bereits die zwei Kids Wolf und Saskia aus einer vorherigen Beziehung – trotzdem läuft in dieser Schwangerschaft einiges anders. Ihre kleine Tochter will sich nämlich trotz Geburtstermin einfach noch nicht auf den Weg machen: Tammy ist deshalb mittlerweile sogar schon total am Ende mit ihren Nerven!

Auf ihrem Instagram-Profil meldete sich Tammy jetzt mit einem Update zu Wort. Dabei wird deutlich, dass sie inzwischen ratlos ist, weil sich die Geburt bislang immer noch nicht angekündigt hat. "Ich stehe wohl kurz vor einem Nervenzusammenbruch, weil ich immer noch schwanger bin", gewährte die 28-Jährige jetzt einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt. Offenbar kann sie es kaum abwarten, ihre Tochter endlich in den Armen zu halten.

Aber auch körperlich kommt Tammy offenbar langsam an ihre Grenzen. In den sozialen Medien hat sie schon in den vergangenen Tagen immer wieder ihren riesengroßen Babybauch gezeigt. "Ich bin immer noch schwanger und schlafe dauernd", hat sie bereits erklärt.

Anzeige

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow mit ihrer Familie

Anzeige

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im Mai 2022

Anzeige

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de