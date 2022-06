Ist das etwa nicht zu früh? Anna-Maria Ferchichi (40) und Bushido (43) haben eine richtige Großfamilie: Die beiden lebten bereits mit ihren fünf Kindern in Berlin, bevor im November 2021 ihre Drillinge Leonora, Naima und Amaya das Licht der Welt erblickten. Doch nun überraschte die achtfache Mama ihre Fans mit einem neuen Video: Anna-Maria filmte ihre sieben Monate alten Drillinge, nachdem sie ihnen Ohrringe hat stechen lassen.

In ihrer Instagram-Story postete die Ehefrau von Bushido ein Video, in dem sie Leonora, Naima und Amaya der Reihe nach in ihrer Babyschale filmte. Dabei fielen vor allem die glitzernden Schmuckstücke an den drei auf: Anna-Maria hat ihren Töchtern Ohrringe stechen lassen. "Das Video ist beim Juwelier entstanden, drei Minuten nachdem sie die Ohrlöcher gestochen bekommen haben!", schrieb die 40-Jährige in einem weiteren Post und rechtfertigte sich schon einmal vor möglichen Hate-Kommentaren: "Bei den Impfungen haben sie immer länger geweint, falls sich jetzt wieder viele aufregen."

Die Schwester von Sarah Connor (42) plant angeblich neben ihrem Leben als achtfache Mama einen baldigen Umzug mit ihrer Familie. So sollen Bushido, seine Frau und seine Kinder laut einem Rap-Journalisten nach Dubai auswandern wollen. "Du kannst in Dubai nicht hingehen und ihm auf die Fresse hauen. Dubai ist einer der sichersten Orte", gab Rooz gegenüber RTL seine Meinung dazu ab.

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichis Drillinge

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichi im Juni 2022

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren fünf ältesten Kindern

