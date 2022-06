Lieselotte Reznicek nahm in diesem Jahr an der 17. Staffel von Heidi Klums (49) Castingshow Germany's next Topmodel teil – und schaffte es mit ihren 67 Jahren bis auf den sechsten Platz: Dabei stach die Berlinerin nicht nur durch ihren Humor, sondern vor allem auch durch ihren strahlenden Teint und ihr frisches Aussehen hervor. Aber hatte Lieselotte da eigentlich Hilfe vom Beauty-Doc? Jetzt sorgte die Frohnatur ein für alle Mal für Klarheit...

In ihrer Instagram-Story teilte Lieselotte jetzt einen Schnappschuss, auf dem sie vor einem Ringlicht posiert und lächelnd in die Kamera schaut. "Hier ist Lieselotte mit 67 – und man sieht alle Falten", betonte die ehemalige GNTM-Kandidatin und stellte zudem klar: "Also kein Botox und Co." Lieselotte schafft es also auch ganz ohne Behandlungen, ihr frisches Strahlen zu erhalten.

Ein kleines Geheimnis hat Lieselotte in Sachen Beauty dann aber doch! Das Best-Ager-Model hält sich mit spezieller Kosmetik frisch. "Ich interessiere mich schon immer für die Zusatzstoffe in den Cremes – aber es gibt Birken-Creme.", verriet sie schon vor ein paar Wochen in einer "Germany's next Topmodel"-Folge und erklärte: "Birken-Creme konserviert automatisch, da muss man nichts reinmachen."

Instagram / lieselotte.gntm22.official Lieselotte Reznicek, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Instagram / lieselotte.gntm22.official Lieselotte Reznicek, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Getty Images Lieselotte Reznicek auf der Fashionshow von Marcel Ostertag, März 2022

